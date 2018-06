Mondiali: Pekerman, ottavi possibili

ROMA, 27 GIU - "Bisogna essere ottimisti, anche alla luce di quanto si è visto nell'ultima partita, contro la Polonia. Abbiamo dimostrato di esserci e di avere diritto a un posto negli ottavi di finale. Per ottenerlo domani avremo solo una possibilità: vincere. Però, possiamo contare su un morale alto". Così il ct della Colombia, José Pekerman, alla vigilia della partita decisiva del Gruppo H di qualificazione mondiale, in programma contro il Senegal, a Samara. "Yerri Mina? Mai dubitato di lui, anche se veniva da un periodo difficile - aggiunge il ct, a proposito del difensore colombiano del Barcellona -: il trasferimento da una squadra brasiliana a una europea non è mai agevole. Con noi ha confermato di possedere determinatare qualità".