Tusk,enorme pressione relazioni Ue-Usa,pronti a peggio

BRUXELLES, 27 GIU - "Nonostante i nostri sforzi instancabili per mantenere l'unità dell'Occidente, le relazioni transatlantiche sono sotto immensa pressione a causa delle politiche del presidente Trump" e, "sfortunatamente, le divisioni vanno al di là di quelle commerciali" sui dazi. Per questo "è mia convinzione che, pur sperando per il meglio, dobbiamo essere pronti a preparare la nostra Unione agli scenari peggiori". E' il monito del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nella lettera di invito al vertice Ue ai 28.