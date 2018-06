Sisma, Mattarella domani a Esanatoglia

ESANATOGLIA (MACERATA), 27 GIU - "Siamo felicissimi perché è un segnale importante non solo per il nostro Comune ma per l'intero territorio dell'Alto maceratese". Lo afferma Luigi Nazzareno Bartocci, sindaco di Esanatoglia, uno dei centri del Maceratese colpiti dal sisma, che domani riceverà la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale presenzierà all'inaugurazione della nuova scuola secondaria di primo grado 'Carlo Alberto Dalla Chiesa'. "Il presidente - ricorda - è più di una volta che viene in queste zone per cui ritengo sia doveroso ringraziarlo perché con la sua presenza testimonia l'impegno forte dello Stato ai suoi massimi livelli". Con il presidente Mattarella, riferisce il sindaco, ci sarà anche il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti reduce, la settimana scorsa, da un'altra visita nelle Marche a Macerata e Tolentino.