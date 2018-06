Biatleta Hofer tenta record parapendio

BOLZANO, 27 GIU - Il biatleta azzurro Lukas Hofer sabato tenterà un record del mondo: l'appassionato di parapendio e corsa in montagna, nell'arco di 24 ore, vuole infatti scalare a piedi Plan di Corones una dozzina di volte e scendere in volo. Il record 'hike and fly' attuale è di 12.069 metri di dislivello, l'altoatesino vuole invece accumulare tra i 13.000 e i 14.000 metri. Il volo con il parapendio è consentito solo tra alba e tramonto, ma il buio può comunque essere sfruttato per raggiungere a piedi la vetta 2.275 metri. Con l'impresa Hofer vuole raccogliere anche fondi per il banco alimentare "Lebensmittel und Orientierung" di Brunico, scrive il portale Sportnews.bz.