Papa:in piazza per udienza generale,porta bambini sulla jeep

CITTA' DEL VATICANO, 27 GIU - Papa Francesco, a bordo della 'papamobile' scoperta, è entrato in Piazza San Pietro, dove stamane tiene l'udienza generale. Circa 12 mila, secondo i dati della Prefettura della Casa pontificia, i pellegrini presenti, provenienti da ogni parte del mondo. Il Papa percorre con la 'jeep' i vari settori della piazza per salutare la folla plaudente, fermandosi di tanto in tanto per accarezzare e baciare i bambini che gli vengono avvicinati. A bordo della vettura ha fatto salire quattro bimbi di origine orientale, vestiti con abiti tradizionali, che porta con sé lungo il tragitto nella piazza. Assiste all'udienza anche una delegazione di circa 100 persone e atleti disabili di Special Olympics. Prima di dirigersi in Piazza San Pietro, il Papa ha incontrato vari gruppi di ammalati nell'Aula Paolo VI. (ANSA).