A fuoco nella notte auto imprenditore arrestato

ROMA, 27 GIU - A fuoco nella notte l'auto dell'imprenditore Carlo D'Aguano, coinvolto nell'indagine dei carabinieri sul presunto giro di corruzione per cui sono stati arrestati 6 poliziotti e una dipendente della Procura. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito un boato e visto le fiamme che avvolgevano la parte anteriore della Maserati parcheggiata sotto casa dell'uomo in zona Casal Monastero,in periferia. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Non si esclude il gesto doloso.