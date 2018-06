Migranti:Sanchez,cooperazioni rafforzate tra Paesi Ue

MADRID, 27 GIU - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha auspicato il varo fra paesi Ue di 'cooperazioni rafforzate' sull'immigrazione, rilevando che nell'Ue "non c'è consenso" sulla questione. Al Congresso dei deputati, Sanchez ha proposto che i migranti che sbarcano in un paese europeo siano considerati come arrivati nell'Ue e ha proposto l'individuazione di porti sicuri europei. Il premier spagnolo ha anche difeso la proposta che alcuni paesi guidino per l'Ue negoziati con i paesi di origine, facendo l'esempio dell'Italia con la Libia, della Spagna con il Marocco e della Germania con il Ghana.