Mondiali, la Croazia sogna da big

ZAGABRIA, 27 GIU - "La maestosa triade croata!". La nazionale a scacchi scalda il cuore dei tifosi e dopo la terza vittoria sul altrettante gare ai mondiali di Russia feste in bar e piazze si sono protratte in tutto il Paese fino a notte tarda. Anche i giornali croati elogiano l'impresa della squadra che ha giocato al di sopra delle aspettative di molti, e iniziano a ipotizzare e fare calcoli sulle possibilità che la Croazia guidata da Zlatko Dalic possa riservare ancora sorprese. "Questo non è il nostro massimo traguardo, domenica prossima contro la Danimarca dobbiamo mostrare la nostra forza, domenica sarà la partita della verità", ha detto il ct parlando del match degli ottavi di finale. Il Jutarnji list di Zagabria titola "E ora tocca alla Danimarca", aggiungendo che una vittoria agli ottavi rilancerebbe la Croazia ai vertici del calcio mondiale, ipotesi non da scartare dopo le prestazioni iniziali, specie dopo la favolosa vittoria contro l'Argentina.