Confindustria, plausibile manovra correttiva da 9 mld

ROMA, 27 GIU - Per gli economisti di Confindustria "è plausibile la richiesta di una manovra correttiva in corso d'anno". Nello scenario di previsioni di giugno del Centro studi di viale dell'Astronomia "la correzione richiesta quest'anno sarebbe di 0,5 punti di Pil, pari a 9 miliardi". Nel 2019 "la correzione dovrebbe essere di 0,6 punti, quasi 11 miliardi, poco meno di quanto entrerebbe dall'attivazione della clausola di salvaguardia". La dinamica meno favorevole del Pil si ripercuote sui conti pubblici", avverte il Centro studi di Confindustria. "Ora molto dipenderà - sottolinea - dalle scelte di politica economica che adotterà il Governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'attuazione di misure espansive indicate nella risoluzione al Def e nel Contratto di Governo e l'intenzione di rispettare i vincoli di bilancio"; "Non è chiaro" - conclude il Csc -- come queste cose "potranno essere conciliate. Su questo terreno verremo giudicati dagli operatori finanziari che acquistano il nostro debito pubblico".