Cocaina dal Sud America per piazze dello spaccio a Roma

ROMA, 27 GIU - Cocaina importata dal Sud America per le principali piazze di spaccio romane, ma anche di altre province italiane. I carabinieri della compagnia Roma Centro, con i militari del Comando provinciale, hanno eseguito una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip di Roma su richiesta della DDA capitolina, nei confronti di 9 persone (4 in carcere e 5 ai domiciliari), accusate di traffico internazionale di cocaina. Il gruppo, costituito da peruviani e capeggiato da un latitante internazionale, importava ingenti quantitativi di cocaina purissima dal Sud-America tramite corrieri, prevalentemente donne incensurate, che nascondevano la droga dopo un particolare processo chimico effettuato in Sud America che la rendeva una crema densa e inodore. La droga veniva nascosta in confezioni di shampoo e altri cosmetici ed era impossibile da individuare ai controlli anche perché il confezionamento avveniva in contenitori non modificati, con la complicità di industrie di marchi famosi a livello internazionale.