Germania: presidente Spd, non escludo nuove elezioni

BERLINO, 27 GIU - La presidente del'SPD Andrea Nahles "non esclude" che in Germania si debba andare nuovamente al voto. Dopo il vertice di ieri sera in cancelleria, dove la coalizione ha affrontato la crisi di governo scatenata dal ministro dell'Interno, Nahles ha affermato in tv: "Abbiamo una situazione in cui Horst Seehofer e la Csu propongono qualcosa che avrà effetti su tutta Europa. Si tratta di un effetto domino. Noi riteniamo questo modo unilaterale di procedere ai respingimenti come incompatibile con il diritto europeo".