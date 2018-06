Calcio: il Bologna si rifà il look

BOLOGNA 26 GIU - La nuova stagione del Bologna partirà ufficialmente il 4 luglio, quando i calciatori rossoblù si raduneranno alla spicciolata a Casteldebole per controlli e test fisici in vista della partenza per il ritiro di Pinzolo, fissata per il 6. Nell'attesa, il club inizia a presentare le prime novità: nuovo il logo, ridisegnato sui classici colori rossoblù dopo la versione stilizzata della passata stagione che aveva generato critiche e malumori fra i tifosi. Nuove anche le maglie da casa e trasferta, nelle classiche versioni rossoblù e bianca: ispirate a quelle della stagione 80-81 della squadra guidata da Radice, che chiuse al settimo posto, sulla parte posteriore del colletto portano la scritta "Lo squadrone che tremare il mondo fa", definizione del Bologna degli anni Trenta che vinse 4 scudetti. Nuovo, infine, è pure il main sponsor: Liu Jo, noto marchio internazionale di abbigliamento, partner del club già dalla stagione 2015-16.