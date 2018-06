Macron, l'incontro riservato chiesto da Conte

ROMA, 26 GIU - "Sono stato sollecitato dopo il nostro incontro di domenica dal presidente Conte. I nostri protocolli si sono messi in contatto e si è convenuto che un incontro riservato fosse rispettoso nei confronti del Vaticano" presso cui era la visita ufficiale. E' stato uno scambio privato, per questo non era in agenda". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa a Roma rispondendo a una domanda sull'incontro con il premier italiano. Il capo dell'Eliseo ha riferito inoltre che si è parlato di "migranti ed eurozona", non di "politica italiana", ed è stato un colloquio "proficuo e interessante".