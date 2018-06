Embraco: sito e 417 lavoratori al gruppo Ventures

TORINO, 26 GIU - Lo stabilimento di Riva di Chieri dell'Embraco, azienda del gruppo Whirlpool e gli attuali 417 lavoratori passeranno dal 16 luglio al gruppo israeliano-cinese Ventures, che produrrà robot per pulire pannelli fotovoltaici e, in seguito, sistemi per la depurazione delle acque. L'accordo è stato firmato, presso l'Amma a Torino. I lavoratori - 90 rientreranno subito - manterranno le stesse condizioni contrattuali e salariali. La Ventures chiederà la cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione e riorganizzazione per 24 mesi. La ricollocazione di tutti i lavoratori - che saranno assorbiti tramite articolo 47 (cessione di ramo d'azienda) - sarà conclusa entro luglio 2020. Ai dipendenti che decideranno di firmare il verbale di conciliazione, Embraco corrisponderà il tfr maturato fino a dicembre 2016 più un bonus economico di 9.000 euro lordi per il periodo di cassa integrazione da luglio a dicembre 2018.(ANSA).