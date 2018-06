Si punta a contratti termine più cari, tetto 4 proroghe

ROMA, 26 GIU - Stretta sull'uso dei contratti a termine, con un tetto a massimo 4 proroghe in 36 mesi, un rincaro del costo contributivo di 1 punto per ogni rinnovo e il ritorno delle causali a partire dal primo rinnovo o per contratti più lunghi di 12 mesi. Sono le ipotesi che sta limando il governo in vista del decreto dignità, come si legge in un documento di lavoro che l'ANSA ha potuto visionare. Nel testo dovrebbero entrare anche le norme per contrastare le delocalizzazioni e per tutelare i livelli occupazionali nelle aziende che hanno beneficiato di aiuti di Stato. Nelle linee guida del decreto previste anche correzioni in vista di una totale abolizione dello split payment, via redditometro e spesometro in anticipo sulle scadenze già previste, e rinvio dell'obbligo di fattura elettronica per i benzinai. Previsto anche lo stop totale alla pubblicità di giochi e scommesse, non solo in tv e sui giornali ma anche su internet e alle manifestazioni sportive, culturali e artistiche.