Turista muore in spiaggia in Sardegna

CAGLIARI, 26 GIU - Tragedia nella tarda mattinata di oggi sul litorale di Sarroch. Una turista olandese di 77 anni è morta in spiaggia a causa di un malore. La donna, da quanto si apprende, si trovava in vacanza nella zona di Pula con alcuni parenti. Questa mattina ha trascorso alcune ore a Perd'e Sali e dopo aver fatto il bagno si è sentita male. Alcuni bagnanti che si trovavano poco distante da lei si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118: i medici hanno tentato a lungo di rianimare l'anziana ma non c'è stato nulla da fare.