Roma: ecco Pastore,contratto fino a 2023

ROMA, 26 GIU - Javier Pastore è ufficialmente un giocatore della Roma. In una nota pubblicata sul sito, il club giallorosso ha reso noto di "aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 1989 dal PSG, a fronte di un corrispettivo fisso di 24,7 milioni. Con il giocatore è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2023. Javier Pastore vestirà la maglia numero 27" "Sono molto felice di essere arrivato alla Roma, è bello tornare in Italia e farlo in una grande squadra", le prime parole dell'argentino, nella prima intervista da giallorosso. "Spero di restituire pienamente l'affetto che mi hanno già dimostrato i tifosi". "L'arrivo di Pastore mi rende felice, poiché parliamo di un calciatore in grado di emozionare i tifosi con le sue giocate", ha dichiarato il ds Monchi. "Nel mio percorso da direttore sportivo ho preso tanti calciatori, Javier è probabilmente quello con più qualità".