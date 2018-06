Mondiali: Andersson, noi ora più forti

MOSCA, 26 GIU - La sconfitta in extremis con la Germania ha reso la squadra "più forte e sicura di sè". E' il paradosso utilizzato dal ct Janne Andersson, nel tentativo di risollevare la Svezia dallo choc per il finale della partita che potrebbe averne compromesso il Mondiale. La convinzione è di aver fronteggiato i campioni del mondo in carica giocando alla pari "ad eccezione degli ultimi 10" ", fino al gol di Kroos. Il ko naturalmente ha lasciato l'amaro in bocca, ma non quanto gli insulti razzisti e le minacce, anche di morte, che alcuni pseudo-tifosi, via social, hanno scaricato sul centrocampista di origini siriane Jimmy Durmaz, autore del fallo dal quale è nata la punizione trasformata in gol dal centrocampista del Real Madrid. Il team ha rilasciato una dichiarazione congiunta di condanna. Prossimo avversario, domani, il Messico che viaggia a punteggio pieno, 6 punti in due partite. Gli basta un pari per approdare dagli ottavi come vincitore del gruppo F.