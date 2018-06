Evade detenuto, non rientra da permesso

TORINO, 26 GIU - Un detenuto italiano di 55 anni, in carcere a Torino per omicidio e associazione a delinquere, non ha fatto rientro in cella dopo quattro giorni di permesso premio. A denunciare l'evasione dell'uomo, fine pena 2020, è l'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria, che parla di "pessima gestione del sistema penitenziario". Il segretario generale del sindacato, Leo Beneduci, chiede di rivedere "le modalità di esecuzione delle pene detentive" e punta il dito contro la concessione dei permessi ai detenuti, auspicando "urgenti accertamenti" sulle autorizzazioni concesse al detenuto evaso. Le ricerche dell'uomo da parte delle forze dell'ordine sono già scattate.