Tesoro: sale a 0,917% tasso Ctz in asta da 1,75 mld

MILANO, 26 GIU - Sale allo 0,917% il tasso dei Ctz da 1,75 miliardi di euro, con scadenza marzo 2020, assegnati oggi in asta dal Tesoro. L'aumento rispetto all'asta di maggio, informa la Banca d'Italia, è di 57 punti base quando si era fermato allo 0,35%. Le richieste sono state pari a 3,291 miliardi e quindi è stato collocato il massimo della forchetta previsto di 1,75 miliardi. Assegnati anche Btp per 412 milioni con tasso 2,55%. Nervosa la Borsa di Milano, che dopo l'asta annulla i rialzi (Ftse Mib -0,13%) poi recupera (+0,34%). A Piazza Affari resta l'evidenza di Fca, con i titoli legati all'energia visto il petrolio in rialzo. Vendite su Leonardo, bancari, come Banco Bpm, e Tim. Le altre Borse europee restano positive dopo il tonfo di ieri innescato dai timori della guerra dei dazi tra Usa e Cina. Lo spread Btp-Bund sale a 261 punti con il rendimento al 2,928%..(ANSA).