Di Maio, pronti stop a vitalizi e legge pensioni d'oro

ROMA, 26 GIU - "La Camera è pronta ad abolire i vitalizi per gli ex parlamentari e io a fare una legge sulle pensioni d'oro". Lo annuncia Luigi Di Maio all'assemblea di Confartigianato. "Diranno che sono pochi soldi: io non credo siano pochi soldi ma diciamo che lo Stato che in passato ha tolto ai cittadini per dare privilegi, oggi toglie i privilegi per dare ai cittadini e questo aiuta molto di più di tante norme impositive", aggiunge.