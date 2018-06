Singapore: spesi 12 mln dollari per il summit Trump-Kim

PECHINO, 26 GIU - Singapore ha stimato in circa 12 milioni di dollari i costi sostenuti per ospitare il summit del 12 giugno tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, di cui la gran parte per la sicurezza. Il governo, che ha ridotto la stima iniziale di 15 milioni, potrebbe però aver visto ritorni ben più ampi a favore della città/Stato, secondo indiscrezioni di stampa, e non solo per l'immagine e la pubblicità, come nel caso della visita "by night" fatta da Kim prima del rientro in patria. Migliaia di giornalisti, arrivati da ogni parte del mondo, hanno contribuito a generare ricavi aggiuntivi per le attività di Singapore.