Catalogna: 57% vuole nuovo referendum su indipendenza

MADRID, 26 GIU - A 9 mesi da quello del 1 ottobre, dichiarato illegale da Madrid, che aveva deciso in risposta la decapitazione delle istituzioni della Catalogna, il 57% della popolazione catalana vuole un nuovo referendum sulla indipendenza secondo un sondaggio Gad3 pubblicato da La Vanguardia. Otto catalani su dieci sono contrari inoltre alla detenzione dei 9 leader indipendentisti tuttora in carcere preventivo, alcuni da oltre sette mesi, a Madrid, accusati di 'ribellione' per avere portato avanti pacificamente il progetto politico dell'indipendenza.