Macron in Vaticano, incontro con il Papa

CITTA' DEL VATICANO, 26 GIU - Papa Francesco incontra il presidente francese Emmanuel Macron. All'arrivo in Vaticano, Macron ha salutato il Papa con una cordiale stretta di mano. C'è stato anche lo scambio di alcune battute all'arrivo del capo di Stato nella Sala del Tronetto, nel Palazzo apostolico vaticano, prima di entrare nella Biblioteca pontificia dove ha luogo il colloquio privato. Macron ha raggiunto la Sala del Tronetto in corteo, attraversando le varie sale della Terza Loggia, seguito della moglie Brigitte e dal resto del seguito. Il saluto col Papa è stato cordiale, con un Macron molto sorridente che ha ringraziato il Pontefice con un "Merci beaucoup". I due si sono seduti poi alla scrivania della Biblioteca, uno davanti all'altro, scambiandosi ancora battute con fare sorridente, mentre a loro - prima della chiusura delle porte - si univa come interprete un prelato della Segreteria di Stato.