Gdf scopre 11 cooperative evasori totali

MILANO, 26 GIU - La Procura di Milano ha chiuso le indagini, condotte dalla Gdf di Crema, nei confronti di undici società cooperative, con sede tra Milano, Brescia e Roma, risultate "evasori totali" e anche a carico dei loro rappresentanti legali, indagati in concorso con un commercialista con studio a Milano. Avrebbero nascosto al Fisco "ricavi non dichiarati per circa 65 milioni di euro" e non avrebbero versato "ritenute Irpef per oltre 1 milione di euro". Il sistema della presunta maxi frode fiscale, accertato nell'inchiesta coordinata dal pm Maurizio Ascione, sarebbe consistito nella "sistematica omissione delle previste dichiarazioni fiscali" in modo da occultare i ricavi di tutte le società cooperative coinvolte, "a fronte di costi del personale - spiega la Gdf di Cremona - che ne denotavano comunque una rilevante operatività confermata dalla presenza dei versamenti contributivi e previdenziali". Le cooperative erano così più competitive sul mercato, perché potevano offrire manodopera a prezzi inferiori.