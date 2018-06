Fifa alla Fa, multe per cori pro-Brexit

LONDRA, 26 GIU - Monito della Fifa alla Federcalcio inglese: neppure il clima di euforia che ha contagiato i tifosi inglesi potrà giustificare cori offensivi di natura politica contro altre nazioni. Fiumi di birra, pub presi d'assalto, entusiasmo alle stelle in Inghilterra dopo le prime due uscite dei Tre Leoni in Russia. Ma oltre ad inneggiare a Kane e compagni, sempre più di frequente i supporter di Sua maestà si uniscono in canti politici, di discriminazione territoriale. L'ultima partita della fase a gironi, quella in programma giovedì 28 al Kaliningrad Stadium contro il Belgio, è già stato ribattezzato il derby della Brexit, per le tensioni politiche tra Londra e Bruxelles. Il timore fondato da parte degli osservatori è che i tifosi possano sfruttare l'occasione per inneggiare cori ingiuriosi contro l'Unione Europea. Secondo le norme Fifa, le federazioni sono perseguibili per responsabilità oggettiva qualora i propri tifosi si rendano protagonista di comportamenti impropri, di violenze fisiche o verbali.