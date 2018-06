Blitz in campo rom Torino, arresti

TORINO, 26 GIU - Una vasta operazione dei carabinieri è scattata all'alba, a Torino, nel campo nomadi di strada Aeroporto. Circa cento carabinieri del Comando provinciale, in collaborazione col Reggimento Piemonte e il Nucleo Elicotteri, stanno perquisendo l'area. Quattordici le misure cautelari eseguite, tra cui tre custodie in carcere, e quindici le denunce per reati in materia ambientale e delitti contro il patrimonio. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Torino, è stata avviata e sviluppata dai carabinieri della stazione di Leini (Torino). Durante l'indagine sono già stati eseguiti 6 fermi per ricettazione. Recuperata refurtiva per un valore di 200 mila euro.