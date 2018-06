Carige: si dimette Tesauro, divergenze su governance

MILANO, 26 GIU - Giuseppe Tesauro ha rassegnato le dimissioni con efficacia immediata da consigliere e presidente di Carige. La motivazione, si legge in una nota, è per "sopravvenute divergenze relative alla governance e gestione della banca". Tesauro era entrata in consiglio nel 2016 e faceva parte della lista presentata da Malacalza Investimenti.(ANSA).