Migranti: polizia frontiera Usa,per ora stop tolleranza zero

WASHINGTON, 26 GIU - Il commissario per la dogana e la protezione dei confini, Kevin K. McAleenan, ha ammesso che le autorità hanno abbandonato per ora la politica di 'tolleranza zero' verso le famiglie di immigrati che varcano la frontiera col Messico, smentendo altri dirigenti dell'amministrazione secondo cui la 'tolleranza zero' e' ancora in vigore. Dopo il decreto di Trump per mettere fine alla separazione tra genitori e figli, Kevin K. McAleenan ha ordinato agli agenti di frontiera di non segnalare le famiglie al dipartimento di giustizia finché le due agenzie non concorderanno una politica che consenta ai genitori di essere perseguiti senza essere separati dai figli. Per ora mancano gli spazi detentivi. (ANSA).