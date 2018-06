Stadio Roma:gip, su Lanzalone prove schiaccianti

ROMA, 25 GIU - Lanzalone ha reso "giustificazioni inverosimili contraddette da prove schiaccianti". E' quanto scrive il gip di Roma, Maria Paola Tomaselli nel provvedimento con cui ha ribadito gli arrestati domiciliari per l'ex presidente di Acea, coinvolto nell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. L'avvocato genovese "in sede di interrogatorio di garanzia ha reso dichiarazioni non solo del tutto svincolate, ma anche contrastanti con i dati probatori acquisiti". Per il magistrato, quindi, sussiste il "pericolo di inquinamento probatorio e recidiva elevato dovuto alle relazioni con organi di vertice della politica e dell'amministrazione". Secondo il gip, inoltre, Lanzalone "ha dimostrato spregiudicatezza e pervicacia nell'asservire la propria pubblica funzione al privato". Per il giudice le giustificazioni rese "dall'indagato in relazione alle utilità ricevute appaiono in taluni casi inverosimili e sempre contraddette dai dati probatori esistenti".