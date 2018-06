C.Stato: ok direttori stranieri musei

ROMA, 25 GIU - Il Consiglio di Stato dice sì ai direttori stranieri nei musei. L'Adunanza plenaria ha accolto infatti il ricorso in appello del Mibact e "per l'effetto", in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto integralmente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma. Maiorca Strozzi aveva fatto ricorso contro la nomina di Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale e di Martina Bagnoli a Direttore della Galleria Estense di Modena. Il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso. Per il Consiglio di Stato Assmann aveva diritto a concorrere e ad essere scelto perchè "la normativa UE (articolo 45 del Trattato di Roma) non consente di escludere un cittadino dell'Unione europea da una selezione pubblica".