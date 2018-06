Calenda, a settembre costituente antisovranista

ROMA, 25 GIU - "Va preparata per settembre una grande costituente anti sovranista e su questa costituente va mobilitato il Paese superando il Pd". Lo ha detto a Radio Radicale l'ex ministro Carlo Calenda. "Oggi il Pd ha un limite: non riesce più ad aggregare, ha avuto un logoramento fortissimo derivante anche da una conflittualità interna enorme. Possiamo uscire dall'angolo se allarghiamo moltissimo, se mettiamo dentro movimenti civici, esperienze come quella di Pizzarotti o di Gori in Lombardia. Il Pd non lo può più fare e non più da solo".