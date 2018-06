Cervino, morto è fotografo ex presidente

AOSTA, 25 GIU - Era un fotografo molto noto nel suo Paese l'alpinista moldavo trovato morto sabato mattina sul Cervino. Valerii Corcimari avrebbe compiuto 62 anni il 22 luglio. Dal 2003 al 2009, riferiscono i media moldavi, è stato il fotografo dell'allora presidente della repubblica Vladimir Voronin. Il rimpatrio della salma - che vede l'interessamento della autorità dello Stato ex sovietico - è previsto in giornata. Era partito per scalare il Cervino martedì scorso, dopo aver lasciato al rifugio Duca degli Abruzzi all'Oriondé una collega che aveva deciso di rinunciare all'impresa. In quota c'è ancora molta neve e il fotografo deve essere precipitato nell'arco della stessa giornata. La donna ha dato l'allarme soltanto venerdì poiché l'accordo era che per tre giorni non si sarebbero sentiti, a causa di problemi di roaming. Appassionato di montagna, negli anni scorsi aveva già scalato alcuni quattromila in Valle d'Aosta. Gli accertamenti sono stati condotti dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia.