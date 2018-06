Nainggolan saluta con sciarpa Inter

ROMA, 25 GIU - Tra l'Inter e Nainggolan e' scoccata la scintilla: il giocatore - dopo le visite mediche - e' andato nella sede nerazzurra per firmare il contratto che lo leghera' alla societa' nerazzurra per i prossimi quattro anni. Trecento tifosi lo hanno accolto con grande calore e lui ha salutato mostrando la sciarpa con i colori dell'Inter. Luciano Spalletti non ha voluto perdersi il momento. Il tecnico si e' recato nella sede del club per salutare un giocatore al quale si sente particolarmente legato dopo averlo allenato alla Roma. Presente anche Steven Zhang. L'ufficialita' arrivera' domani quando sara' completato lo scambio di documenti con il club giallorosso.