Immigrati non intaccano popolarità Trump

NEW YORK, 25 GIU - Nonostante la bufera sulle famiglie degli immigrati separate, la popolarità del presidente americano Donald Trump tra i repubblicani è al 90%. Lo rivela un sondaggio Gallup, secondo cui e' in crescita anche l'approvazione in generale del tycoon tra gli elettori Usa. Una settimana fa, in media, il tasso di approvazione di Trump era infatti al 45%, segnando il suo massimo personale. L'ultima volta che aveva raggiunto il 45% di popolarità e' stato la prima settimana dopo l'insediamento alla Casa Bianca. Si tratta di una percentuale che lo mette alla pari con diversi altri presidenti durante il mese di giugno del secondo anno in carica, tra cui Barack Obama (46%), Bill Clinton (46%), e Ronald Reagan (45%).