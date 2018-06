Mondiali:Russia a secco,birra da Austria

BOLZANO, 25 GIU - Mondiali oltre ogni pronostico anche per quanto riguarda il consumo di birra. In Russia, da giorni tanti bar e pub sono a secco e lamentano ritardi nei rifornimenti, e ora l'Austria corre in aiuto: in giornata sono partiti 20 tir dal birrificio Egger in direzione Russia. "Forniamo 840.000 lattine, ovvero 420.000 litri di birra, ma si tratta solo di una prima tranche", spiega l'amministratore delegato Bernhard Prosser al portale del quotidiano 'Der Standard'. Ogni giorno 100 tir lasciano lo stabilimento a Unterradlberg in Bassa Austria. Con il 'ponte della birra' l'azienda punta di consolidare la propria presenza sul mercato russo.