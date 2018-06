Inter: Nainggolan, visite mediche ok

MILANO, 25 GIU - Radja Nainggolan questa mattina ha superato le visite mediche con l'Inter alla clinica Humanitas di Rozzano e in questi minuti è al Coni, per sostenere i test medici validi per l'idoneità sportiva. Al Coni è presente una cinquantina di tifosi dell'Inter, che hanno accolto il centrocampista belga al coro di ''chi non salta bianconero è''. Nainggolan si è affacciato per pochi secondi da una finestra del Coni per salutare i tifosi prima di lasciare la struttura, dove ha ottenuto l'idoneità sportiva, da un'uscita secondaria. Il belga ha ricevuto un'autentica ovazione dai tifosi nerazzurri. Ora Nainggolan tornerà in albergo e nel tardo pomeriggio andrà in sede per firmare il contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi quattro anni.