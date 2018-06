Tramvia: Nardella,nessuna preoccupazione

FIRENZE, 25 GIU - "Per quanto ci riguarda e per quello che questa mattina mi è stato detto da tutti i tecnici, dal gestore Gest fino a tutti gli ingegneri delle aziende del consorzio, il 30 giugno o il primo luglio siamo pronti, manca solo il via libera della commissione del ministero dei Trasporti". Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, sui possibili ritardi nel completamento dei lavori per la tramvia, alla luce della sospensione annunciata dalle aziende del subappalto causa ritardi nei pagamenti. "Nessuna preoccupazione", ha ribadito Nardella, parlando coi giornalisti a margine dell'assemblea dei soci di Conad del Tirreno oggi a Firenze, ricordando che la tramvia "è un'opera pubblica importantissima, la più importante del genere mai realizzata in Italia negli ultimi vent'anni".