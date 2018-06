Ballottaggi in Puglia:Lacarra, Pd è vivo

BARI, 25 GIU - "Il centrosinistra e il Partito democratico hanno dimostrato in Puglia di essere vivi, presenti, e vincenti. Qualcuno dopo il 4 marzo pensava che l'esperienza in Puglia del centrosinistra fosse ormai al capolinea, ma credo che non sia così e che siamo pronti a ripartire con forza". Lo ha detto il parlamentare e segretario regionale pugliese del Pd, Marco Lacarra, commentando l'esito dei ballottaggi nei comuni pugliesi. A proposito di Brindisi, dove il centrosinistra ha vinto con il candidato Riccardo Rossi contro il centrodestra, Lacarra ricorda che la coalizione ha pagato "con le elezioni del 2016 lo scioglimento per ragioni giudiziarie dell'amministrazione Consales", con "un voto di protesta che ha premiato il centrodestra". Quanto al dato generale pugliese, "credo che - ha aggiunto - non sia fuori luogo dire che il centrodestra ha vinto in un solo Comune". Mentre negli altri dieci, ha concluso, "c'è un centrosinistra che si allarga ai movimenti civici".