Italiano eccede in prenotazioni,bloccato

MOSCA, 25 GIU - Un tifoso italiano ha un po' esagerato con le prenotazioni dei treni gratuiti messi a disposizione dalla Russia per raggiungere le città dove si giocano le partite dei Mondiali ed è stato 'ripreso' dagli organizzatori della Coppa del Mondo. "Questo tifoso, di nazionalità italiana, aveva chiesto 56 biglietti", ha raccontato Kirill Polyakov, capo del dipartimento trasporti del campionato. "Quando gli abbiamo cancellato tutte le prenotazioni ha iniziato a chiamarci insistentemente per chiederci di confermare almeno una tratta, che è poi quella che avrebbe usato realmente", detto citato dalla Tass. Polyakov ha quindi ricordato ai tifosi di non fare richiesta di biglietti se non intendono sfruttarli davvero.