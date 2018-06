Inghilterra, Dele Alli si allena

ROMA, 25 GIU - Il centrocampista dell'Inghilterra Dele Alli è tornato oggi ad allenarsi e potrebbe essere disponibile per la partita Inghilterra-Belgio di giovedì prossimo, decisiva per definire la prima classificata del girone. Il ct inglese, Gareth Southgate, ha tempo per definire la formazione titolare contro i Diavoli Rossi. Secondo alcuni media britannici, avrebbe la tentazione di risparmiare alcuni dei migliori per poterli schierare negli ottavi. Lo stesso pensiero avrebbe, informa la stampa belga, il collega Roberto Martinez, che si trova tra le mani diversi ammoniti. Il primo posto nel girone G cambierebbe poco in vista degli ottavi, dove le possibili avversarie sono Giappone, Senegal e Colombia (in un ordine tutto da stabilire), ma in vista dei quarti potrebbe essere pericoloso perché porterebbe ad un possibile confronto con Germania o Brasile.