Bruciò cancello consolato, un fermato

MILANO, 25 GIU - E' stato individuato e fermato dagli agenti della Sezione Antiterrorismo Internazionale della Digos della Questura di Milano, un tunisino di 33 anni che il 22 aprile scorso aveva dato fuoco al cancello d'ingresso dello stabile che ospita il Consolato generale di Tunisia a Milano. L'uomo era fuggito, lasciando sul posto una bottiglia di plastica contenente il liquido infiammabile usato per appiccare le fiamme. Il 19 giugno è tornato nell'ufficio diplomatico per lasciare una lettera minatoria, nella quale chiedeva alle autorità del suo Paese di rispondere ad alcune domande di carattere personale, minacciando in caso contrario di incendiare non solo il portone d'ingresso ma tutto l'edificio. Le indagini hanno consentito di escludere la matrice terroristica e l'appartenenza dell'uomo a gruppi o organizzazioni criminali.