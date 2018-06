Ballottaggi: Lega, sparite regioni rosse

ROMA, 25 GIU - "Grande risultato. Un successo clamoroso per la Lega a livello nazionale e in comuni da lungo tempo governati dalla sinistra. È improprio parlare, oggi, di 'regioni rosse'". Lo afferma Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, commentando i risultati dei ballottaggi. "L'esito dei ballottaggi, così come già indicato dalle precedenti tornate elettorali, conferma l'apprezzamento dei cittadini per le idee e le proposte di buon senso promosse dalla Lega di Matteo Salvini. Gli elettori premiano chi, come la Lega, mette l'interesse degli italiani al primo posto dell'azione amministrativa. C'è tanto lavoro da fare. Siamo pronti", conclude.