Coppia accoltellata in strada a Torino, due arresti

TORINO, 25 GIU - Due uomini, padre e figlio di 62 e 36 anni, sono stati arrestati nelle scorse ore dai carabinieri per tentato omicidio in concorso. Sono accusati di avere accoltellato in strada, ieri sera a Torino, una coppia a passeggio col cane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, dietro l'aggressione ci sarebbero rivalità amorose. Il figlio della coppia aggredita avrebbe avuto una relazione con l'ex dell'aggressore più giovane. L'episodio ieri sera in strada Mongreno, sulla collina torinese. Le vittime sono un uomo di 64 anni, ricoverato con lievi ferite da taglio all'ospedale Molinette, e una donna di 70 anni, trasportata in prognosi riservata al San Giovanni Bosco.(ANSA).