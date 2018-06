Roma Pastore arriva prossima settimana

ROMA, 22 GIU - Nessuna battuta d'arresto ma per vedere Javier Pastore a Roma e alla Roma bisognerà aspettare la prossima settimana. Lo scrive oggi 'L'Equipe", secondo cui la trattativa tra Psg e club capitolino si chiuderà con qualche giorno di ritardo. "Nessun ritardo ma solo un diversa pianificazione del trasferimento", scrive l'autorevole quotidiano sportivo francese ricordando che il 29enne centrocampista argentino, in scadenza di contratto a giugno 2019, si trova in vacanza a Ibiza e che firmerà un contratto di quattro anni con il club giallorosso, per circa 4 milioni l'anno. La trattativa si è conclusa sulla base di circa 20 milioni.