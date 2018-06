Mille migranti alla deriva, "li soccorra la Libia"

ROMA, 24 GIU - Mille migranti alla deriva su sette barconi: la Guardia costiera italiana raccoglie l'sos e allerta le navi in transito e, contemporaneamente, le autorità libiche, competenti a intervenire in quanto i gommoni si trovano nella loro area di Ricerca e soccorso. La Guardia costiera di Tripoli dichiara di assumere il coordinamento delle operazioni di salvataggio e quella italiana si smarca: una vicenda che suscita le ire delle Ong, le preoccupazioni di tanti riguardo al trattamento che subiranno i migranti 'respinti', Barcellona che offre un porto sicuro e Malta che accusa l'Italia di essere "disumana". Risponde Salvini che esorta i libici a "continuare a fare il loro lavoro di salvataggio" e intima alle "voraci Ong" di non intralciare. Intanto, i porti italiani restano chiusi e continua lo stallo della nave Lifeline e del cargo Alexander Maersk, con 350 persone in attesa di toccare la terra promessa.