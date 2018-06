Uefa-Milan, la Fiorentina alla finestra

FIRENZE, 24 GIU - Cresce l'attesa nella Fiorentina per il verdetto Uefa sul Milan: in caso di penalizzazione del club rossonero con l'esclusione dalla prossima Europa League, la squadra viola si ritroverebbe a partecipare ai preliminari della competizione in virtù dell'ottavo posto in campionato. Tutto è pronto nell'eventualità e lo stesso Pioli potrebbe decidere di anticipare all'1 luglio, anziché il 4, il raduno fissato a Firenze prima della partenza per le due settimane di ritiro in Trentino, a Moena. Il secondo turno preliminare di Europa League è fissato per il 26 luglio con il ritorno il 2 agosto. Nel frattempo, si cercano rinforzi: per il portiere il nome ad ora più gettonato si conferma quello del brasiliano Gabriel, classe '95, di proprietà del Milan, reduce da sei mesi di prestito a Empoli con cui ha conquistato la promozione in A. Per il centrocampo è aperta la pista che conduce al 23enne Mario Pasalic, con un passato nel Milan.