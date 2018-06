Cinema: Incassi, Jurassic World a top del box office Usa

ROMA, 24 GIU - Con un incasso di 150 milioni di dollari nel weekend, è Jurassic World, il regno distrutto, quinto capitolo della saga e unica nuova uscita entrata nella top ten, a dominare la classifica degli incassi Usa di questo fine settimana. Il blokbuster della Universal, costato comunque la bella cifra di 170 milioni di dollari, scalza dal trono il sequel di Incredibili che nel weekend incassa 80,9 milioni quasi il 56% in meno rispetto alla scorsa settimana, portando comunque a casa nel complesso già più di 350 milioni. Slitta sul terzo gradino del podio Ocean's 8, con 11,6 milioni di dollari, seguito da Tag e da Deadpool 2. Sempre peggio Solo, lo spin off di Star Wars, che scende dalla quarta alla sesta posizione con un incasso di 4 milioni, quasi il 60 per cento in meno rispetto alla scorsa settimana (In cinque settimane nelle sale Usa ha incassato 202 milioni di dollari). In totale il botteghino Usa raccoglie oltre 277 milioni di euro con soli 46 film, il 2,5 per cento in più rispetto alla scorsa settimana