A Tokyo per vivere il mondo dei manga

ROMA, 24 GIU - Che Tokyo sia la Mecca della cultura Otaku - termine che indica gli appassionati di manga (fumetti) anime (cartoni animati e film d'animazione) e, in generale, di tutto l'immaginario proveniente da Sol Levante -, non è una novità. Lo sanno bene le centinaia di migliaia di turisti che ogni anno arrivano qui alla scoperta di negozi, musei e 'monumenti' dedicati a Gundam ed Hello Kitty. Il modo migliore per scoprire il lato Otaku di Tokyo è muoversi come gli appassionati locali di anime e manga: frequentando i loro quartieri, comprando fumetti e abiti da cosplayer nei loro negozi e bevendo drink nei loro bar. Per conoscere questa parte di Tokyo e viverla come i suoi abitanti, ANSA ha intervistato Marco Togni, fotografo di Trento da molti anni trasferitosi a Tokyo e tra i massimi esperti italiani di Giappone. Con la nostra guida siamo partiti da una domanda fondamentale: quanti giorni occorrono per godersi le attrazioni Otaku della città? "Consiglierei di fermarsi qui almeno quattro giorni".