Cinema: Tornano i cult, da Suspiria a Mary Poppins

ROMA, 24 GIU - Non c'è cult a prova di remake, reboot e sequel, anche decenni dopo il primo capitolo. Hollywood 'ricicla' da sempre ma soprattutto negli ultimi anni si butta sempre più sull''usato sicuro'. Nonostante passi falsi come Ben-Hur, si moltiplicano le nuove versioni di classici: da Papillon con Charlie Hunnam e Rami Malek a Suspiria firmato da Luca Guadagnino, da A star is born (E' nata una stella) con Lady Gaga e Bradley Cooper (anche regista) a Halloween; dal sequel di Mary Poppins con Emily Blunt a quello di Top Gun con Tom Cruise. Senza contare le versioni live action che sta sfornando la Disney dei propri capolavori d'animazione. Fra le prossime: Dumbo di Tim Burton, Aladdin reimmaginato da Guy Ritchie, Il re leone di Jon Favreau (già regista de Il Libro della giungla, di cui è già pronta anche la 'rilettura' di Andy Serkis) e Mulan di Niki Caro. E si pensa anche a un nuovo Scarface: dovrebbe dirigerlo Antoine Fuqua ma la sceneggiatura è in perenne riscrittura: ci hanno provato anche i Coen.